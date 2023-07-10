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ФОТО. Энтони Джошуа показал актуальную физическую форму

Бокс
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Бой с Уайтом запланирован на август

ФОТО. Энтони Джошуа показал актуальную физическую форму

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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе звёздный британец Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) продолжает готовиться к реваншу с соотечественником Диллианом Уайтом (29-3, 22 KO). Напомним, что сам бой состоится 12 августа в Лондоне (Великобритания).

Диллиану Уайту 36 лет. В своём последнем бою британец победил раздельным судейским решением американского боксера Джермейна Франклина.

Энтони Джошуа в своём последнем поединке победил судейским решением Джермейна Франклина, закрыв второе поражение от обладателя титулов WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика.

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В статье: Энтони Джошуа Диллиан Уайт
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