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ФОТО. Энтони Джошуа показал актуальную физическую форму
Бой с Уайтом запланирован на август
Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе звёздный британец Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) продолжает готовиться к реваншу с соотечественником Диллианом Уайтом (29-3, 22 KO). Напомним, что сам бой состоится 12 августа в Лондоне (Великобритания).
Диллиану Уайту 36 лет. В своём последнем бою британец победил раздельным судейским решением американского боксера Джермейна Франклина.
Энтони Джошуа в своём последнем поединке победил судейским решением Джермейна Франклина, закрыв второе поражение от обладателя титулов WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика.
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