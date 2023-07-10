ФОТО. Энтони Джошуа показал актуальную физическую форму

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе звёздный британец Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) продолжает готовиться к реваншу с соотечественником Диллианом Уайтом (29-3, 22 KO). Напомним, что сам бой состоится 12 августа в Лондоне (Великобритания).

Диллиану Уайту 36 лет. В своём последнем бою британец победил раздельным судейским решением американского боксера Джермейна Франклина.

Энтони Джошуа в своём последнем поединке победил судейским решением Джермейна Франклина, закрыв второе поражение от обладателя титулов WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика.