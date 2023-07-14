  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик: Мои дети вообще мне сказали не боксировать с Тайсоном, потому что он недостоин
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик: Мои дети вообще мне сказали не боксировать с Тайсоном, потому что он недостоин

Бокс
(1 голосов)

Украинец высказался о потенциальном поединке

Усик: Мои дети вообще мне сказали не боксировать с Тайсоном, потому что он недостоин

фото из свободных источников

Новина українською

Обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик критически высказался в адрес британского непобеждённого боксёра, чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри. Поводом для критики послужил простой Тайсона в боксе – вместо этого Фьюри согласовал поединок с бойцом ММА Фрэнсисом Нганну.

"Мои дети вообще мне сказали не боксировать с Тайсоном, потому что он недостоин. Сейчас прежде всего я говорю про Тайсона Фьюри потому, что вы меня спрашиваете. Если его не вспоминать, то он сам будет о себе напоминать какими-то грязными вещами в интернете. Вам не кажется странным, что он не боксирует с парнями из своего дивизиона или топ-10, а боксирует с парнями, которые не провели в боксе ни одного боя? Для Нганну это очень круто, но не для Тайсона Фьюри. Что я ответил детям? Я сказал, что я ваш отец и сам принимаю решения. Так что немного подождите, мои сыновья", – сказал Усик на канале iFL TV в YouTube.

Напомним, что бой Усик - Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве на Tarczynski Arena, вмещающей 45 тыс. зрителей.

По теме
yellow-arrow
Александр Красюк рассказал о шансах Дюбуа победить Усика
yellow-arrow
Усик: Давай завалим с тобой драку на Уэмбли
yellow-arrow
Дэвин Хэйни арестован за незаконное хранение оружия
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде