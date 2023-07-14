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Усик: Мои дети вообще мне сказали не боксировать с Тайсоном, потому что он недостоин
Украинец высказался о потенциальном поединке
фото из свободных источников
Обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик критически высказался в адрес британского непобеждённого боксёра, чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри. Поводом для критики послужил простой Тайсона в боксе – вместо этого Фьюри согласовал поединок с бойцом ММА Фрэнсисом Нганну.
"Мои дети вообще мне сказали не боксировать с Тайсоном, потому что он недостоин. Сейчас прежде всего я говорю про Тайсона Фьюри потому, что вы меня спрашиваете. Если его не вспоминать, то он сам будет о себе напоминать какими-то грязными вещами в интернете. Вам не кажется странным, что он не боксирует с парнями из своего дивизиона или топ-10, а боксирует с парнями, которые не провели в боксе ни одного боя? Для Нганну это очень круто, но не для Тайсона Фьюри. Что я ответил детям? Я сказал, что я ваш отец и сам принимаю решения. Так что немного подождите, мои сыновья", – сказал Усик на канале iFL TV в YouTube.
Напомним, что бой Усик - Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве на Tarczynski Arena, вмещающей 45 тыс. зрителей.
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