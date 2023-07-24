Редкач: Сейчас Ломаченко - это трамплин для молодых бойцов

Украинский боксёр Иван Редкач высказался о соотечественнике, бывшем чемпионе мира в трёх весовых категориях Василие Ломаченко.

"Я бы очень хотел, чтобы он ещё раз подрался за титул абсолютного чемпиона, но я думаю, что ему просто не дадут. Ему не даст такого шанса Боб Арум, не дадут много факторов. Это бизнес, и сейчас Вася является трамплином для молодых бойцов, как когда-то для него таким же трамплином служил Гильермо Ригондо. Если бы они вышли на ринг на пять лет раньше своего боя, то Гильермо бы просто уничтожил его — но увы, он вышел в роли того самого трамплина.

Кроме этого, Василий не является бойцом, который способен продавать свои поединки. Он не раскручивает свои бои, и перед его поединком с Девином Хейни сторона Хейни возмущалась тому факту, что они продают билеты, а команду Ломаченко это не интересует, и он выставляет лишь свою религию. Он просто не шоумен, а закрытый человек, похожий на улитку в ракушке. Это его менталитет, и в профи-боксе с этим ему тяжело. Каким бы красавцем в боксе он ни был, несмотря на то, что я считаю его легендой бокса, он недорабатывает в плане медийности. Люди один раз увидят его и второй раз уже не пойдут. Они пойдут смотреть на более зрелищных бойцов, таких как Исаак Крус, Шакур Стивенсон, которые способны показать экшен", — приводит слова Редкача Allboxing.