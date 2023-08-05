Срочно: Бой Джошуа – Уайт отменен, причина – настоящий скандал

Всемирная антидопинговая организация (VADA) объявила, что британский супертяж Диллиан Уайт (29-3; 19 КО) провалил тест на допинг.

"Сегодня VADA проинформировала Matchroom, Ассоциацию боксерских комиссий и Британский боксерский совет по контролю, что Диллиан Уайт вернул неблагоприятные аналитические выводы в рамках случайного антидопингового протокола.

В этой связи бой будет отменен и будет проведено полное расследование. Дополнительная информация о событии будет позже" – говорится в сообщении.

Напомним, что бой Джошуа - Уайт должен был состояться 12 августа, в следующую субботу. Успеют ли найти нового соперника для Энтони пока неизвестно.