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Срочно: Бой Джошуа – Уайт отменен, причина – настоящий скандал
Неожиданность дня
Getty Images/Global Images Ukraine
Всемирная антидопинговая организация (VADA) объявила, что британский супертяж Диллиан Уайт (29-3; 19 КО) провалил тест на допинг.
"Сегодня VADA проинформировала Matchroom, Ассоциацию боксерских комиссий и Британский боксерский совет по контролю, что Диллиан Уайт вернул неблагоприятные аналитические выводы в рамках случайного антидопингового протокола.
В этой связи бой будет отменен и будет проведено полное расследование. Дополнительная информация о событии будет позже" – говорится в сообщении.
Напомним, что бой Джошуа - Уайт должен был состояться 12 августа, в следующую субботу. Успеют ли найти нового соперника для Энтони пока неизвестно.
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