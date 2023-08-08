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Стало известно кто заменит Уайта в поединке с Джошуа
Бой состоится уже 12 августа в Лондоне
Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) проведет бой с финским боксером Робертом Гелениусом (32-4, 21 КО).
Об этом сообщает Matchroom Boxing.
Поединок состоится 12 августа на O2 Arena в Лондоне.
Напомним, изначально Джошуа должен был провести бой с Диллианом Уайтом, однако тот сдал положительный тест на допинг .
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