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Тарас Шелестюк: Усик завершит бой с Дюбуа нокаутом после 6–го раунда

Бокс
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Это уже не первый прогноз, в котором пророчат победу украинцу нокаутом

Тарас Шелестюк: Усик завершит бой с Дюбуа нокаутом после 6–го раунда

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Украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк высказал высказался о бое между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (20–0, 13 КО) и британцем Дэниелом Дюбуа (19–1, 18 КО).

Напомним, поединок состоится в субботу, 26 августа, во Вроцлаве (Польша).

"Мой прогноз, что это будет легкое сражение для Сани Усика, он сделает шоу и завершит поединок нокаутом после 6–го раунда. Не раньше, потому что нужно дать зрителям шоу и Усик сможет это сделать", – написал Шелестюк в своем Инстаграм.

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В статье: Александр Усик Тарас Шелестюк
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