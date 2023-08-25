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Тарас Шелестюк: Усик завершит бой с Дюбуа нокаутом после 6–го раунда
Это уже не первый прогноз, в котором пророчат победу украинцу нокаутом
Украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк высказал высказался о бое между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (20–0, 13 КО) и британцем Дэниелом Дюбуа (19–1, 18 КО).
Напомним, поединок состоится в субботу, 26 августа, во Вроцлаве (Польша).
"Мой прогноз, что это будет легкое сражение для Сани Усика, он сделает шоу и завершит поединок нокаутом после 6–го раунда. Не раньше, потому что нужно дать зрителям шоу и Усик сможет это сделать", – написал Шелестюк в своем Инстаграм.
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