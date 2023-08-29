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Фроч: Усик шёл за Дюбуа, и тот это знал
Многократный чемпион мира во втором среднем весе - о победе Александра Усика над Даниэлем Дюбуа
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Многократный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а ныне комментатор Карл Фроч высказался о победе украинца Александра Усика в поединке с британцем Даниэлем Дюбуа.
"Мне бы хотелось, чтобы Дюбуа пошёл ва-банк, прежде чем он снова упал. Но только он знает, что почувствовал в тот момент. Натренированным и даже ненатренированным глазом видно, что он встал, когда отсчитали девять. Это означает, что он мог бы встать на восемь и, вероятно, продолжить.
Но я не думаю, что результат был бы другим. Полагаю, Усик шёл за ним, и Дюбуа, вероятно, это знал. Он ещё молод, ему 26 лет, и как мне кажется, у него очень большое будущее", - сказал Фроч на канале talkSPORT Boxing в YouTube.
Напомним, Усик победил техническим нокаутом в девятом раунде. При этом в пятом раунде Александр пропустил удар в область паха, после чего упал на канвас, взяв несколько минут на восстановление.
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