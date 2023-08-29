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Президент WBC: Дюбуа ударил Усика ниже пояса
В международных организациях опровергли заявы команды британца
Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман дал комментарий по поводу удара, который британец Даниэль Дюбуа нанёс украинцу Александру Усику в их недавнем поединке.
"В Польше Александр Усик, который является чемпионом мира по версиям WBO, IBF и WBA в супертяжёлой весовой категории, защищал свои титулы против британца Даниэля Дюбуа.
В пятом раунде Дюбуа нанёс Усику удар, пришедшийся чётко в пояс его боксёрских шорт, что является очевидным ударом "ниже пояса", после чего Усик упал на настил ринга.
К сожалению, только WBC использует правило мгновенного видеоповтора, которое не было применено в данном случае", – приводит слова Сулеймана украинское представительство WBC.
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