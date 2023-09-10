Промоутер: Мы согласовали условия боя Джошуа – Уайлдер

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (26-3; 24 КО) Эдди Хирн заявил, что их команда согласовала условия проведения поединка против американца Деонтея Уайлдера (42-2-1; 41 КО). Его слова цитирует Boxing King Media:

"Мы согласовали условия боя Джошуа – Уайлдер. Но пока мы не получим контракт, сражение не состоится.

Мы готовы взять это сражение. Мы разговаривали с Шелли Финкелем, они тоже готовы принять этот бой. Это не обязательно должно произойти только в Саудовской Аравии. Сейчас идут разговоры о других странах, в которых мог бы пройти поединок.

Только от организаторов из Саудовской Аравии зависит, что они хотят делать. Если они не устроят бой Джошуа – Уайлдер, возможно, он пройдет где-то еще. Это один из самых больших боев в тяжелом весе, и нам говорят, что они хотят это сделать. Но я действительно не удивлюсь, если Джошуа в конце концов подерется Фьюри" – сказал он.