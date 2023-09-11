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Промоутер: Если Фьюри не хочет драться с лучшими, это его решение
Эдди Хирн пытался понять мысли британского чемпиона
Промоутер Эдди Хирн пытался разгадать британского чемпиона, но признался, что не получилось.
"Тайсон говорит, что не планирует драться ни с Усиком, ни с Джошуа. Он говорит, что его интересуют только "большие чуваки".
Я без понятия, что это значит. Для меня "большие чуваки" - это именно Усик и Джошуа.
Я так считаю: если его не интересует наследие, история, звание одного из величайших в мире, то это только его дело. Я не буду его критиковать за это. Не буду говорить, что это ужасно. Не буду говорить, что бой с Нганну - это г**но. Нет, это крутой ивент.
Я вот что понять не могу... Бой с Джошуа - это ведь огромные деньги. В этом бою в разы больше денег, чем в бою с Усиком. Но и с Усиком тоже на кону огромные деньги, а ещё и звание абсолютного чемпиона мира. То есть, это как убить двух зайцев одним выстрелом.
Я даже смотрел сериал "Дома у Фьюри", чтобы попытаться понять этого чувака. Попытаться понять, как он мыслит. Но всё равно не сумел.
Никаких советов, никаких нравоучений. Он отличный шоумен и отличный боец. И если он не хочет драться с лучшими в дивизионе, это его решение", - сказал Хирн.
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