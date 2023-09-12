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Энди Руис хочет провести бой с Александром Усиком
Но сможет ли он одолеть украинца?
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Энди Руис-младший (35-2, 22 KO) назвал желаемых соперников. В список попали украинец Александр Усик, а также британцы Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа.
"Я хотел бы встретиться с Усиком, Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, мы могли бы сделать трилогию. Это то, что заставляет меня страдать. В реванше с Джошуа я всё сделал не так, я не тренировался. Как я вообще продержался 12 раундов? Он должен был легко нокаутировать меня. На этот раз, когда я снова стану чемпионом мира, я сделаю всё правильно», — сказал Руис в интервью YouTube-каналу Make a Move.
В своём последнем бою, состоявшемся в сентябре 2022 года, Руис победил единогласным решением кубинского экс-претендента на титул Луиса Ортиса.
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