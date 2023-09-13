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Чарло: Я чувствую, что меня всегда недооценивали

Бокс
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Боксер высказался о следующем бое

Чарло: Я чувствую, что меня всегда недооценивали

Новина українською

Абсолютный чемпион мира, 33-летний американец Джермелл Чарло поделился эмоциями о предстоящем бое с мексиканцем Саулем Альваресом, рассказав, что вызывало его переживания на протяжении всей карьеры.

"По мнению людей Сауль Альварес один из лучших в боксе прямо сейчас. Но я чувствую, что меня всегда недооценивали. Я никогда не получал любви. У меня есть достижения. Всё это есть у меня, но я никогда не получал той любви, которую заслуживаю. Думаю, возможно, потому что я близнец и Джермалл не смог достичь некоторые из вещей, которых достиг я. Они всегда сравнивали нас, и это смущало меня немного. Но я не чувствую себя, как будто я андеграундный артист, понимаешь? Я мейнстрим", — сказал Чарло YouTube-каналу Showtime Sports.

Напомним, что бой Джермелла Чарло и Сауля Альвареса состоится в ночь на 1 октября 2023 года в Лас-Вегасе, США.

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В статье: Джермелл Чарло
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