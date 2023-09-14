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Команды Усика и Фьюри снова начали переговоры
Бой все же может состояться
Getty Images / Global Images Ukraine
Инсайдер ESPN Майк Коппинджер заявил, что переговоры о бое Александра Усика (21-0, 14 KO) и Тайсона Фьюри (33-0, 24 KO) снова начались.
Переговоры Фьюри и Усика подогреваются и проходят за кулисами.
Утверждается, что бой за звание абсолютного чемпиона состоится в следующем году в Саудовской Аравии.
Напомним, что 28 октября Фьюри проведет бой с Фрэнсисом Нганну.
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Источник:Xsport.ua
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