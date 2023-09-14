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Команды Усика и Фьюри снова начали переговоры

Бокс
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Бой все же может состояться

Команды Усика и Фьюри снова начали переговоры

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Инсайдер ESPN Майк Коппинджер заявил, что переговоры о бое Александра Усика (21-0, 14 KO) и Тайсона Фьюри (33-0, 24 KO) снова начались.

Переговоры Фьюри и Усика подогреваются и проходят за кулисами.

Утверждается, что бой за звание абсолютного чемпиона состоится в следующем году в Саудовской Аравии.

Напомним, что 28 октября Фьюри проведет бой с Фрэнсисом Нганну.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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Источник:
Xsport.ua

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