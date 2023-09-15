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Тайсон Фьюри: Я ищу самый большой гонорар, а Усик с этим не справляется
Британец продолжает искать отговорки
Скріншот з трансляції
Боксёр-тяжеловес, британец Тайсон Фьюри заявил, что не намерен выходить на ринг с украинцем Александром Усиком, который является чемпион WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжёлом весе.
"Я не заинтересован в бою с Усиком. Он маленький украинский бомж. Это все, что он для меня значит. Никакого интереса к объединению поясов дивизиона у меня нет. Это дерьмо для меня ничего не значит. Все эти разговоры об объединении и тому подобном для меня действительно ничего не значат. Я ищу самый большой гонорар. С этим Усик не справляется. Он просто иностранец, который плохо говорит по-английски, поэтому бой с ним трудно продать", – приводит слова Фьюри Daily Mail.
Напомним, что многие фанаты бокса ожидают бой тяжеловесов Фьюри и Усика, однако спортсменам не удаётся договориться о бое на протяжении долгого времени. В основном из-за финансовой стороны вопроса.
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