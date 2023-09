Руис заявил, что готов подписать контракт на бой с Уайлдером. Видео

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, мексиканец Энди Руис (35-2; 22 КО) заявил, что готов подписать контракт на бой против американца Деонтея Уайлдера (42-2-1; 41 КО).

"Все спрашивают, когда я буду драться, почему бы мне не провести бой с Уайлдером. Никто не хочет сразиться со мной. Я остаюсь готовым, детка. Скажи Джошуа и давай закончим эту трилогию. Скажи Уайлдеру, что готов подписать еще один контракт.

Усик, Фьюри, все хотят пойти легкими путями, но я здесь, детка. Мы работаем. Посмотрите на эти ноги, которые работают прямо сейчас."

Напомним, что ранее Эдди Хирн прокомментировал организацию боя Джошуа – Уайлдера.

Let the heavy weight duck farm know i’m ready #TheReturn pic.twitter.com/2zBIgDQU0o