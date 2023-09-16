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Руис заявил, что готов подписать контракт на бой с Уайлдером. Видео

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Никто ни о чем не может договориться

Руис заявил, что готов подписать контракт на бой с Уайлдером. Видео

UA-Футбол
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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, мексиканец Энди Руис (35-2; 22 КО) заявил, что готов подписать контракт на бой против американца Деонтея Уайлдера (42-2-1; 41 КО).

"Все спрашивают, когда я буду драться, почему бы мне не провести бой с Уайлдером. Никто не хочет сразиться со мной. Я остаюсь готовым, детка. Скажи Джошуа и давай закончим эту трилогию. Скажи Уайлдеру, что готов подписать еще один контракт.

Усик, Фьюри, все хотят пойти легкими путями, но я здесь, детка. Мы работаем. Посмотрите на эти ноги, которые работают прямо сейчас."

Напомним, что ранее Эдди Хирн прокомментировал организацию боя Джошуа – Уайлдера.

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В статье: Энди Руис
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