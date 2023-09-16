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Промоутер Джошуа о бое с Уайлдером: Пока не получим контракт, боя нет

Бокс
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Трезвый взгляд на вещи

Промоутер Джошуа о бое с Уайлдером: Пока не получим контракт, боя нет

DAZN

UA-Футбол
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Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (26-3; 24 КО) Эдди Хирн оценил шансы на организацию боя своего подопечного против американца Деонтея Уайлдера (42-2-1; 41 КО). Его слова цитирует boxingscene:

"Ситуация такова, что были месяцы разговоров с Саудовской Аравией и отдельно с Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.

Пока мы не получим контракт на проведение этого боя, он не состоится. Это будет на этой неделе? Это будет через два месяца? Будет ли это вообще? Я не знаю.

Мы немного в подвешенном состоянии. Сейчас работаем с людьми, с которыми работали раньше, и когда они говорят нам, что все готово, так и есть. В этом случае это еще не сделано" – сказал он.

Напомним, что ранее промоутер Фьюри намекнул, что боя против Усика ждать не стоит.

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В статье: Энтони Джошуа Дионтей Уайлдер
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