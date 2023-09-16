Промоутер Фьюри намекнул, что боя против Усика ждать не стоит

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен намекнул, что после поединка его подопечного против Фрэнсиса Нганну ожидать бой против чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21 -0;14 КО) болельщикам не стоит. Слова специалиста цитирует talksport.com:

"Лично мне хотелось бы, чтобы Фьюри объединил титулы. Но Тайсон – сам себе хозяин. Он сам решает, что хочет делать" – сказал Уоррен.