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Промоутер Фьюри намекнул, что боя против Усика ждать не стоит

Бокс
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Он просто боится, нужно это признать

Промоутер Фьюри намекнул, что боя против Усика ждать не стоит

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
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Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен намекнул, что после поединка его подопечного против Фрэнсиса Нганну ожидать бой против чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (21 -0;14 КО) болельщикам не стоит. Слова специалиста цитирует talksport.com:

"Лично мне хотелось бы, чтобы Фьюри объединил титулы. Но Тайсон – сам себе хозяин. Он сам решает, что хочет делать" – сказал Уоррен.

Напомним, что ранее Фьюри заявил, что не хочет драться против Усика.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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