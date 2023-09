Чжилей вырубил Джойса и стал претендентом на титул Усика. Видео

В ночь с 23 на 24 сентября в Лондоне (Великобритания) на арене стадиона Уэмбли состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок между китайским супертяжем Чжаном Чжилеем (26-1-1; 21 КО) и местным Джо Джойсом (15-2; 14) КО).

Бой длился всего три раунда. Чжилей в одном из моментов подловил соперника на мощный правый сбоку и отправил его на конвас ринга. Рефери начал отсчет, Джойс встал, но продолжать он не мог.

Китаец второй раз за полгода нокаутировал британца. В апреле этого года их поединок завершился в шестом раунде – рефери остановил бой из-за гематомы на лице Джо (ТКО).

Чжилей защитил звание претендента на титул WBO, которым сейчас владеет украинец Александр Усик (21-0; 14 КО). Однако первым в очереди на бой стоит претендент по линии IBF Филипп Хргович (16-0; 13 КО).

Видео нокаута:

ZHANG DID IT AGAIN!



Zhilei Zhang knocked out Joe Joyce in devastating fashion. #ZhangJoyce2 pic.twitter.com/NQg1q9GeRZ