  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Далакян: Мы уже начали подготовку к поединку с Акуи
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Далакян: Мы уже начали подготовку к поединку с Акуи

Бокс
(1 голосов)

Сторона украинского боксера думает, как завести спарринг-партнеров в Украину

Далакян: Мы уже начали подготовку к поединку с Акуи

скриншот - MEGOGO

Новина українською

Украинский боксер Артем Далакян рассказал как проходит подготовка к бою против Сеиго Акуи.

Напомним, что поединок состоится 15 ноября в Токио.

"Мы уже начали подготовку к поединку. Первый этап уже прошел, он длился три недели, это был ОФПшный сбор. С понедельника я начинаю спарринг-сессию, которая будет длиться пять недель.

Мы сейчас думаем, как завезти в Украину спарринг-партнеров. Из-за войны в Украине многие спарринг-партнеры просто бояться ехать. Я думаю, что этот вопрос с президентом компании мы решим. Первую неделю я буду готовиться с нашими боксерами, а со следующей недели уже будут иностранцы".

По теме
yellow-arrow
Чисора: Фьюри должен легко побеждать Усика, но Александр из тех парней, которые всегда готовы к бою
yellow-arrow
Майк Тайсон: Усердно тренируйся, Фьюри
yellow-arrow
Теренс Кроуфорд высказался о победе Альвареса над Чарло
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Далакян
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Xsport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде