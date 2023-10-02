Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Далакян: Мы уже начали подготовку к поединку с Акуи
Сторона украинского боксера думает, как завести спарринг-партнеров в Украину
скриншот - MEGOGO
Украинский боксер Артем Далакян рассказал как проходит подготовка к бою против Сеиго Акуи.
Напомним, что поединок состоится 15 ноября в Токио.
"Мы уже начали подготовку к поединку. Первый этап уже прошел, он длился три недели, это был ОФПшный сбор. С понедельника я начинаю спарринг-сессию, которая будет длиться пять недель.
Мы сейчас думаем, как завезти в Украину спарринг-партнеров. Из-за войны в Украине многие спарринг-партнеры просто бояться ехать. Я думаю, что этот вопрос с президентом компании мы решим. Первую неделю я буду готовиться с нашими боксерами, а со следующей недели уже будут иностранцы".
Популярное сейчас
- Матчи Зари и Шахтера в еврокубках, экзамен Полесья перед Динамо, Арсенал против Сити. Расписание футбола на 2 - 8 октября
- На матче Минай - Оболонь члены бригады арбитров ругали футболистов нецензурной лексикой
- Юрий Вернидуб: Я просто не понимаю, как можно поставить такой пенальти. Но поставили. Значит – так надо
- "Ты больше не сможешь бегать, как кролик" и "Я готов драться". Фьюри и Усик подтвердили бой
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная невеста одного из лидеров сенсационного Руха. ФОТО