Далакян: Мы уже начали подготовку к поединку с Акуи

Украинский боксер Артем Далакян рассказал как проходит подготовка к бою против Сеиго Акуи.

Напомним, что поединок состоится 15 ноября в Токио.

"Мы уже начали подготовку к поединку. Первый этап уже прошел, он длился три недели, это был ОФПшный сбор. С понедельника я начинаю спарринг-сессию, которая будет длиться пять недель.

Мы сейчас думаем, как завезти в Украину спарринг-партнеров. Из-за войны в Украине многие спарринг-партнеры просто бояться ехать. Я думаю, что этот вопрос с президентом компании мы решим. Первую неделю я буду готовиться с нашими боксерами, а со следующей недели уже будут иностранцы".