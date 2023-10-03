Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Райан Гарсия узнал имя следующего соперника
Боксер вернется в ринг 3 декабря
Бывший временный чемпион WBC в лёгком весе (до 61,2 кг) звёздный американец Райан Гарсия (23-1, 19 KO) вернётся на ринг 3 декабря в Сан-Антонио (США), сообщает инсайдер ESPN Майк Коппинджер.
Соперником Гарсии станет 27-летний американец Оскар Дуарте (26-1-1, 21 KO). Боец выступает на профессиональном ринге с 2013 года и имеет в своём активе досрочную победу над чемпионом мира венесуэльцем Роджером Гутьерресом.
"Райан Гарсия вернётся в рамках первого полусреднего веса против Оскара Дуарте 2 декабря на стадионе Alamodome в Сан-Антонио, сообщил ESPN глава промоушена Golden Boy Оскар де ла Хойя. Трансляция боя пройдёт на DAZN", — написал Коппинджер в социальных сетях.
Популярное сейчас
- Арбитр Лаос: Месси позвонил мне после матча Нидерланды - Аргентина на ЧМ и извинился
- Входили 13 информаторов. СБУ раскрыла одну из крупнейших сетей агентов РФ под Николаевом
- Роксана Малиновская: Руслан никогда не стоит за себя, поэтому есть я
- "Ты больше не сможешь бегать, как кролик" и "Я готов драться". Фьюри и Усик подтвердили бой
- Идеальные родители. Александр и Влада Зинченко прогулялись по Лондону с детьми. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО