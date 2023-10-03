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Райан Гарсия узнал имя следующего соперника

Бокс
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Боксер вернется в ринг 3 декабря

Райан Гарсия узнал имя следующего соперника

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Бывший временный чемпион WBC в лёгком весе (до 61,2 кг) звёздный американец Райан Гарсия (23-1, 19 KO) вернётся на ринг 3 декабря в Сан-Антонио (США), сообщает инсайдер ESPN Майк Коппинджер.

Соперником Гарсии станет 27-летний американец Оскар Дуарте (26-1-1, 21 KO). Боец выступает на профессиональном ринге с 2013 года и имеет в своём активе досрочную победу над чемпионом мира венесуэльцем Роджером Гутьерресом.

"Райан Гарсия вернётся в рамках первого полусреднего веса против Оскара Дуарте 2 декабря на стадионе Alamodome в Сан-Антонио, сообщил ESPN глава промоушена Golden Boy Оскар де ла Хойя. Трансляция боя пройдёт на DAZN", — написал Коппинджер в социальных сетях.

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В статье: Райан Гарсия
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