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Майк Тайсон: Фьюри действительно на высоте – он величайший прямо сейчас

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Легенда назвал лучшего боксера

Майк Тайсон: Фьюри действительно на высоте – он величайший прямо сейчас

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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легендарный американец Майк Тайсон высказался о чемпионе мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоне Фьюри.

"Фьюри не величайший боксёр всех времён, но он действительно на высоте – он величайший прямо сейчас. Он уже великий. Фьюри уже защищал свой титул, он непобеждённый. Он – сенсация в боксе, в этом нет никаких сомнений", — приводит слова Майка Boxing Social со ссылкой на его выступление на канале Daily Mail Sport Boxing в YouTube.

На счету Фьюри 34 поединка, в которых он добыл 33 победы (24 нокаутом).

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В статье: Майк Тайсон
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