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Александр Гвоздик вошел в топ-10 в обновленном рейтинге IBF

Бокс
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Украинец улучшил позиции

Александр Гвоздик вошел в топ-10 в обновленном рейтинге IBF

Новина українською

Международная боксерская федерация (IBF) обнародовала новый рейтинг боксеров в полутяжелом дивизионе.

Экс-чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик улучшил свои позиции.

Среди лучших боксеров организации украинец занял 7-ю позицию.

Лидером в рейтинге является немец Михаэль Айферт, а топ-3 замкнул Джошуа Буатс.

Рейтинг IBF в полутяжелом весе:

1. Михаэль Айферт

2.артур бетербиев

3. Джошуа Буатс

4. Дэн Азиз

5. Али Измайлов

6. Джером Пампелон

7. Александр Гвоздик

8. Энтони Ярд

9. Линдон Артур

10. Каллум Смит

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В статье: Александр Гвоздик
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Источник:
Xsport.ua

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