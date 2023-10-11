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Александр Гвоздик вошел в топ-10 в обновленном рейтинге IBF
Украинец улучшил позиции
Международная боксерская федерация (IBF) обнародовала новый рейтинг боксеров в полутяжелом дивизионе.
Экс-чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик улучшил свои позиции.
Среди лучших боксеров организации украинец занял 7-ю позицию.
Лидером в рейтинге является немец Михаэль Айферт, а топ-3 замкнул Джошуа Буатс.
Рейтинг IBF в полутяжелом весе:
1. Михаэль Айферт
2.артур бетербиев
3. Джошуа Буатс
4. Дэн Азиз
5. Али Измайлов
6. Джером Пампелон
7. Александр Гвоздик
8. Энтони Ярд
9. Линдон Артур
10. Каллум Смит
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