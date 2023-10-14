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Руис продолжает ломать Уайлдера на бой: Нам нужно провести переговоры

Бокс
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Дайте ему уже того Деонтея

Руис продолжает ломать Уайлдера на бой: Нам нужно провести переговоры

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Мексиканский супертяж, экс-чемпион мира Энди Руис (35-2; 22 КО) продолжает заявлять, что готов выйти на ринг против американца Деонтея Уайлдера (43-2-1; 42 КО). Его слова цитирует Fight Hub TV:

"Нам с Уайлдером предстоит провести переговоры. Только нам двоим, верно? Мы пытались это сделать, но ничего не вышло, потому что его тренер Малик Скотт вмешался в переговоры и прочее.

Однако нам с Вайлдером нужно поговорить как мужчине с мужчиной, и я скажу ему: "Эй, давай драться, черт побери. Если не делить гонорар 50 на 50, то давай договоримся, как мы его разделим, и просто устроим бой, потому что бог сказал мне подраться с тобой".

Я надеру ему задницу. Это все, что я могу сказать" – сказал он.

Напомним, что ранее отец Фьюри рассказал, при каких условиях возможен бой против Джошуа.

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В статье: Дионтей Уайлдер Энди Руис
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