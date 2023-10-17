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Отец Тайсона Фьюри раскритиковал Майка Тайсона за подготовку Фрэнсиса Нганну к поединку
По его мнению, Цыганский король выйдет победителем этого боя
Джон Фьюри, отец Тайсона Фьюри, раскритиковал Майка Тайсона, который готовит бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну к боксёрскому поединку с боксёром-тяжеловесом.
"Майк Тайсон, я поднимусь на вершину, а ты предатель. Я собираюсь сказать ему об этом в Саудовской Аравии на следующей неделе.
Смотрите, мой сын не сделает ни одного шага назад", — сказал Фьюри-старший в интервью Youtube-каналу Fight Hub TV.
Напомним, бой Фьюри и Нганну пройдёт по правилам бокса и продлится до 10 раундов. Поединок состоится 28 октября 2023 года в Эр-Рияде.
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