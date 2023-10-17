Отец Тайсона Фьюри раскритиковал Майка Тайсона за подготовку Фрэнсиса Нганну к поединку

Джон Фьюри, отец Тайсона Фьюри, раскритиковал Майка Тайсона, который готовит бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну к боксёрскому поединку с боксёром-тяжеловесом.

"Майк Тайсон, я поднимусь на вершину, а ты предатель. Я собираюсь сказать ему об этом в Саудовской Аравии на следующей неделе.

Смотрите, мой сын не сделает ни одного шага назад", — сказал Фьюри-старший в интервью Youtube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, бой Фьюри и Нганну пройдёт по правилам бокса и продлится до 10 раундов. Поединок состоится 28 октября 2023 года в Эр-Рияде.