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Майк Тайсон: Нганну проделал отличную работу с одним из величайших боксёров всех времён
Майк подвел итоги
Легендарный американский боксёр Майк Тайсон высказался о попадании франко-камерунского бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну в топ-10 рейтинга тяжеловесов WBC.
Это произошло после того, как Нганну раздельным решением судей проиграл чемпиону мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсону Фьюри. Майк готовил Фрэнсиса к тому бою.
"Он проделал отличную работу. Десятое место слишком низкое для него! Он действительно проделал отличную работу с одним из величайших боксёров всех времён. Он впервые боксировал, сражался против лучшего тяжеловеса своей эпохи. После этого он заслуживает только всяких похвал", — сказал Тайсон на канале ESNEWS в YouTube.
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