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Арум: Фьюри лучше подготовится к Усику, у его команды есть множество видеоматериалов об украинце

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Посмотрим, поможет ли

Арум: Фьюри лучше подготовится к Усику, у его команды есть множество видеоматериалов об украинце

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Новина українською

Боб Арум, сопромоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, высказался о предстоящем мегафайте британца с обладателем титулов WBA, IBF и WBO украинцем Александром Усиком, который состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

"Бой с Усиком – совершенно иное дело, у команды Фьюри есть множество видеоматериалов о нём. Тайсон будет намного лучше подготовлен к Усику, чем к Нганну.

У меня нет никаких сомнений в Тайсоне Фьюри. Он крайне конкурентоспособен и выйдет на бой с Усиком в лучшей форме. И я действительно верю, что этот поединок станет классикой", — приводит слова Арума Sky Sports.

Напомним, ранее стало известно, что Фьюри и Усик подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

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