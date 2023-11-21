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Боб Арум: Наш план – устроить бой Ломаченко и Камбососа в Австралии
Ранее появлялись слухи, что Ломаченко может завершить карьеру
Боб Арум, промоутер непобеждённого чемпиона мира в трёх весовых категориях американца Шакура Стивенсона (21-0, 10 KO), сообщил, что намерен свести его с именитым украинским ветераном Василием Ломаченко (17-3, 11 KO) в 2024 году.
"План состоит в том, чтобы Ломаченко завоевал титул в Австралии в бою с Камбососом, а затем свести двух чемпионов. Стивенсон подерётся с Ломаченко в следующем году, но я не могу сказать, что это будет его следующий бой.
План – устроить бой Ломаченко и Камбососа в Австралии, вот над чем мы работаем. Вероятно, он состоится в первом квартале, но я не знаю точной даты", — приводит слова Арума ProBox TV.
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в мае, Ломаченко проиграл единогласным решением абсолютному чемпиону в лёгком весе (до 61,2 кг) американцу Девину Хейни (30-0, 15 KO), что вызвало споры.
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