Мужчина, которого Майк Тайсон избил в самолете, требует 450 тысяч долларов компенсации

Мужчина, которого избил бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон во время авиарейса, хочет получить от него компенсацию на сумму $ 450 тыс. Об этом пишет New York Post.

Пострадавший сообщил, что с тех пор страдает от сильной головной боли и боли в шее. Кроме того, по его словам, есть и некоторые другие последствия нападения. В случае получения требуемой суммы мужчина не станет подавать иск против прославленного спортсмена.

Напомним, инцидент произошёл в апреле 2022 года. Сообщалось, что потерпевший пытался поговорить с Тайсоном, сидя за его спиной, а тот просил оставить его в покое. После очередной попытки заговорить с собой Майк нанёс мужчине несколько ударов по лицу.