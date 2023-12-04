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Райан Гарсия: Многие близкие использовали любую тактику, чтобы сбить меня с толку перед боем с Дуарте
Боксер прокомментировал прошедший бой
Американский боксёр Райан Гарсия признался, что многие близкие надеялись на его поражение в поединке с мексиканцем Оскаром Дуарте.
"Многие люди, которые предположительно были близки мне, надеялись, что я проиграю. Они старались изо всех сил, использовали любую тактику, чтобы сбить меня с толку. Однако моя психика оказалась крепка, и к тому же на мне были доспехи бога", — написал Гарсия на своей странице в социальных сетях.
Напомним, поединок Гарсии и Дуарте состоялся в ночь на 3 декабря в Хьюстоне (США). Райан одержал победу нокаутом в восьмом раунде.
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