Райан Гарсия: Многие близкие использовали любую тактику, чтобы сбить меня с толку перед боем с Дуарте

Американский боксёр Райан Гарсия признался, что многие близкие надеялись на его поражение в поединке с мексиканцем Оскаром Дуарте.

"Многие люди, которые предположительно были близки мне, надеялись, что я проиграю. Они старались изо всех сил, использовали любую тактику, чтобы сбить меня с толку. Однако моя психика оказалась крепка, и к тому же на мне были доспехи бога", — написал Гарсия на своей странице в социальных сетях.

Напомним, поединок Гарсии и Дуарте состоялся в ночь на 3 декабря в Хьюстоне (США). Райан одержал победу нокаутом в восьмом раунде.