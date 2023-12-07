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Нганну - о реванше с Фьюри: Он выйдет защищать свою репутацию
Камерунский боец высказался о возможности ответного боя
Камерунский боец Фрэнсис Нганну, который дебютировал в боксёрском ринге в поединке против Тайсона Фьюри, высказался о возможности ответного боя и заявил, что теперь он находится в более выигрышном положении.
"Это был даже не сильный удар, поэтому я знал, что он встанет. Кулак сперва задел его плечо, прежде чем попал ему в висок. Любой упал бы, если бы удар был чистым.
Прямо сейчас я хочу бой-реванш с Тайсоном. Этот бой вселил в меня уверенность, но я также считаю, что он отнёсся ко мне менее серьёзно, поэтому к следующему бою подойдёт в форме. Я хочу это прочувствовать, я хочу реванша.
Очевидно, что и я буду готов лучше, больше вложусь в работу. Я был на этом месте и знаю, что я выиграл. Несмотря на то что ему отдали победу, теперь он станет претендентом. Он выйдет защищать свою репутацию", - заявил Нганну в интервью на YouTube-канале Club Shay Shay.
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