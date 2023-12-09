Промоутер: Победитель боя Хэйни – Прогрейс станет одним из самых популярных имен современного бокса

Британский промоутер, глава компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал о своих ожиданиях от поединка за звание чемпиона мира в суперлегком весе по версии WBC Прогрейс-Хэйни. Его слова цитирует Boxing News 24:

"Я думаю, что победитель боя Хэйни – Прогрейс станет одним из популярнейших имен современного бокса. Многие говорят о Шакуре Стивенсоне и Теофимо Лопесе, но эти ребята не могут продать зал в 3 или 4 тысяч билетов. Я не знаю, сколько Стивенсон продал в Вегасе во время последнего боя, но слышал, что это было меньше 2 тысяч.

Девин ошеломляющий боец, но все о нем говорят: "Он просто не продается". Что вы скажете, когда Хэйни приедет в новый город, Сан-Франсиско, где давно не было бокса и заполнит зал на 16 тысяч зрителей? Это также будет заслуга Прогрейса? Так что этого оправдания нет.

Людям нравится Теофимо Лопес. Он был абсолютным чемпионом в легком весе. Но мы видели, как он не смог заполнить арену в 5 тысяч мест на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Это было сражение за титул чемпиона мира против Джоша Тейлора.

Это масштабный поединок, но они даже не распродали такой зал. Люди должны реалистично смотреть на вещи. Девин Хэйни проделал отличную работу. Теперь он значимая фигура в современном боксе" – сказал специалист.