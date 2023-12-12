Нганну: Можем подраться с Джошуа и на ринге, и в октагоне

Камерунец Фрэнсис Нганну высказался о возможности боя с британцем Энтони Джошуа.

"Сделаю всё, что он захочет, можем подраться и на ринге, и в октагоне. Положительным является то, что мне будет комфортно везде. Моя зона комфорта — октагон, но я выйду и на ринг и поставлю их в неудобное положение.

ММА — моя территория, где они ничего не смогут против меня. Если они зайдут в ММА, то будут подходить к этому как к развлечению. Однако когда я выхожу в ринг, мне это ничего не приносит, но я доставляю соперникам неприятности", — заявил Нганну в подкасте на YouTube-канале Club Shay Shay.

Следующий бой Энтони Джошуа проведёт 23 декабря против Отто Валлина, их поединок состоится в рамках вечера бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).