  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Сборная Украины выиграла медальный зачет ЧЕ-2023 по муай-тай
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины выиграла медальный зачет ЧЕ-2023 по муай-тай

Бокс

Наша команда обогнала Турцию

Сборная Украины выиграла медальный зачет ЧЕ-2023 по муай-тай

Фото: Ukrainian muaythai federation / Автор невідомий

Новина українською

Сборная Украины по муай-тай заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы-2023.

Украинцы завоевали 8 медалей: 4 золота, 3 серебра, 1 бронзу.

Чемпионами Европы стали Михаил Сердюк, Дмитрий Шелесько, Егор Скурихин, Олег Примачев.

Напомним, что ЧЕ проходил в Анталии, Турция.

Медальный зачет ЧЕ:

1. Украина - 8 (4 золота + 3 серебра + 1 бронза)

2. Турция - 16 (3+5+8)

3. Польша - 5 (2+1+2)

4. Финляндия - 4 (2+1+1)

5. Швеция - 5 (2+0+3)

По теме
yellow-arrow
Василий Ломаченко возглавил рейтинг лучших легковесов мира по версии ESPN
yellow-arrow
Нганну: Конечно, я хочу подраться с Джошуа, но Фьюри был сильнее
yellow-arrow
Эдди Хирн: О бое Джошуа с Уайлдером пока можно забыть
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tribuna
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости