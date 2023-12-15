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Сборная Украины выиграла медальный зачет ЧЕ-2023 по муай-тай
Наша команда обогнала Турцию
Фото: Ukrainian muaythai federation / Автор невідомий
Сборная Украины по муай-тай заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы-2023.
Украинцы завоевали 8 медалей: 4 золота, 3 серебра, 1 бронзу.
Чемпионами Европы стали Михаил Сердюк, Дмитрий Шелесько, Егор Скурихин, Олег Примачев.
Напомним, что ЧЕ проходил в Анталии, Турция.
Медальный зачет ЧЕ:
1. Украина - 8 (4 золота + 3 серебра + 1 бронза)
2. Турция - 16 (3+5+8)
3. Польша - 5 (2+1+2)
4. Финляндия - 4 (2+1+1)
5. Швеция - 5 (2+0+3)
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Источник:Tribuna
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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