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Усик поздравил своего лучшего друга с днем рождения. Фото

Бокс

Чемпионские поздравления

Усик поздравил своего лучшего друга с днем рождения. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) поздравил своего лучшего друга Сергея Лапина с днем рождения. Соответствующий пост наш спортсмен опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Усик поздравил своего лучшего друга с днем рождения. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее отец Фьюри похвалил Усика за организацию тренировочного лагеря.

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