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Усик поздравил своего лучшего друга с днем рождения. Фото
Чемпионские поздравления
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) поздравил своего лучшего друга Сергея Лапина с днем рождения. Соответствующий пост наш спортсмен опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее отец Фьюри
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