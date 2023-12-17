Усик поздравил своего лучшего друга с днем рождения. Фото

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО) поздравил своего лучшего друга Сергея Лапина с днем рождения. Соответствующий пост наш спортсмен опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее отец Фьюри похвалил Усика за организацию тренировочного лагеря.