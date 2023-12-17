Отец Фьюри похвалил Усика и полностью раскритиковал тренировочный лагерь своего сына

Отец чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) Джон Фьюри прокомментировал подготовку своего сына к поединку против украинского чемпиона Александра Усика (21-0; 13 КО). Его слова цитирует talkSPORT:

"Я никогда не говорил, что мой сын в упадке, потому что это не так. Это люди вокруг него, которые не так много достигают. Его подготовка приходит в упадок, а его лагерь еще больше приходит в упадок. Это не лагерь, это цирк. Я был в шоке от того, что увидел.

Я понял, что он был неправ, когда увидел его, выйдя из самолета. Я его не видел, я был в лагере с Томми.

Я видел его в зале в Саудовской Аравии, видел, как он спарринговал 3 или 4 раунда с парой ребят – тогда я знал, что это будет тяжелая ночь (бой против Нганну – прим). Я подумал: что ты делал? Я был озабочен, и сейчас тоже.

Если ты не вернешь глаз тигра, не вернешься к старым привычкам и не вернешь голод, пот, кровь, дерьмо и слезы.

Потому что Усик делает это – пот, кровь, дерьмо и слезы. Вокруг него дисциплинированные, профессиональные и замечательные люди, а Тайсон этого, на мой взгляд, не имеет.

Если он не внесет никаких корректировок, он может проиграть бой" – сказал Джон.

Напомним, что бой Усик-Фьюри состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.