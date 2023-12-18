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Титул IBF в первом тяжёлом весе может стать вакантным
Австралиец Джай Опетайя может отказаться от пояса
Чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) австралиец Джай Опетайя (23-0, 18 KO) готов освободить чемпионский титул, пишет инсайдер Бен Дэймон.
Причиной же послужило постановление IBF, ранее запретившей Опетайе проводить добровольную защиту против британского проспекта Эллиса Зорро (17-0, 7 KO), которая состоится 23 декабря в Саудовской Аравии.
Джаю Опетайе дебютировал на профессиональном ринге в 2015 году и в июле 2022-го сразился за мировой титул, одолев в близком бою лидера дивизиона и победителя второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), латвийца Майриса Бриедиса.
В сентябре Опетайя провёл первую защиту, досрочно остановив в четвёртом раунде британца Джордана Томпсона.
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