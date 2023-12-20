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Арум: Джошуа придётся повозиться с Валлином

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Американский специалист высказался о предстоящем бое

Арум: Джошуа придётся повозиться с Валлином

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский промоутер Боб Арум высказался о предстоящем поединке в супертяжёлом весе между британцем Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) и шведом Отто Валлином (26-1, 14 KO), который состоится 23 декабря в Саудовской Аравии.

"Джошуа придётся повозиться с Валлином. Я считаю, что Валлин победит, это и вправду недооценённый боец. У него хватит навыков, я склоняюсь к его победе.

У Джошуа были нестабильные выступления, он не доказал, что может дать бой. Именно поэтому Усик дважды побил его, хоть и был меньше. Джошуа не находится на уровне Фьюри, Уайлдера и Усика", — сказал Арум в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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Энтони Джошуа Боб Арум Отто Валлин
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