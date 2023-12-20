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Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер согласовали условия контракта на бой

Бокс
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Ожидается, что о нем объявят в ближайшую субботу

Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер согласовали условия контракта на бой

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Супертяжеловесы Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа согласовали все условия боев и готовы подписать контракт, пишет американский журналист Майкл Бенсон.

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По данным источника, боксеры договорились о проведении двух поединков, первый из которых запланирован на 9 марта в Саудовской Аравии. Второй должен состояться во второй половине 2024 года.

Ожидается, что о подписании контракта на два боя Джошуа - Уайлдер могут сообщить до субботнего вечера бокса в Саудовской Аравии.

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