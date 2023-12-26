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Мэнни Пакьяо хочет стать тренером чемпиона в четырёх дивизионах
Мэнни может податься в тренеры
usatoday.com
Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в шести весовых категориях, легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо заявил о желании тренировать чемпиона в четырёх дивизионах, японцем Наоей Иноуэ (25-0, 22 KO).
"Мне нравится Иноуэ. До того, как он стал многократным чемпионом, я обучал его в Японии. Наоя хочет пройти через много дивизионов, и я надеюсь, что смогу дать ему уроки и проследить за его тренировками.
Я хотел бы тренировать его и помогать ему с тренировками, если он решит и дальше подниматься в весе. Его выступление против Фултона? Фантастика. Это было великолепно: скорость, сила… Поздравляю", – приводит слова Пакьяо Little Giant Boxing.
Напомним, сегодня, 26 декабря, Иноуэ завоевал второй в карьере титул абсолютного чемпиона мира.
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