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Уайлдер: Сторона Джошуа действительно не хочет нашего с ним боя
Уайлдер высказался о возможной организации боя
Фото: fight.ru
Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжёлой весовой категории Деонтей Уайлдер высказался о возможном поединке с Энтони Джошуа.
Напомним, что у американца и британца была договорённость подраться в начале 2024 года, если они выиграют свои бои на декабрьском вечере бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
"Они действительно не хотят этого боя. Вы видели, каким счастливым вышел Джошуа после моего поражения? Мол, теперь мне не нужно с ним драться. Меня рассмешило, что я помог ему выступить лучше. Он был очень рад, что теперь ему не придётся драться со мной. Ходили слухи, что он подумывал о том, чтобы уйти из спорта, если я выиграю. При этом наш бой 9 марта всё ещё может состояться, но для него это отличный шанс соскочить", – приводит слова Уайлдера BoxingScience.
Напомним, 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Деонтей Уайлдер по запискам судей уступил Джозефу Паркеру. Энтони Джошуа, в свою очередь, досрочно одолел Отто Валлина.
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