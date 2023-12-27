Уайлдер: Сторона Джошуа действительно не хочет нашего с ним боя

Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжёлой весовой категории Деонтей Уайлдер высказался о возможном поединке с Энтони Джошуа.

Напомним, что у американца и британца была договорённость подраться в начале 2024 года, если они выиграют свои бои на декабрьском вечере бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

"Они действительно не хотят этого боя. Вы видели, каким счастливым вышел Джошуа после моего поражения? Мол, теперь мне не нужно с ним драться. Меня рассмешило, что я помог ему выступить лучше. Он был очень рад, что теперь ему не придётся драться со мной. Ходили слухи, что он подумывал о том, чтобы уйти из спорта, если я выиграю. При этом наш бой 9 марта всё ещё может состояться, но для него это отличный шанс соскочить", – приводит слова Уайлдера BoxingScience.

Напомним, 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Деонтей Уайлдер по запискам судей уступил Джозефу Паркеру. Энтони Джошуа, в свою очередь, досрочно одолел Отто Валлина.