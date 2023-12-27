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Руис: Я молился за Джозефа Паркера, чтобы он победил, а Джошуа не впечатлил
Энди высказался о состоявшихся поединка
Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе мексиканец Энди Руис-младший прокомментировал бои британца Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) и Отто Валлина, а также Деонтейа Уайлдера (43-3-1, 42 КО) и Джозефа Паркера.
"Я реально молился за Джозефа Паркера, я очень хотел, чтобы он победил. Я хотел, чтобы он выбил дер*мо из Уайлдера, потому что тот наговорил много дер*ма. Он наговорил так много дер*ма, рассказывая всем на каждом шагу, что нокаутирует этого парня, нокаутирует того парня. Так что я был невероятно счастлив за Джозефа", — говорит Руис.
"А Джошуа не впечатлил, потому что побил соперника, которого должен был побить. Его оппонент не отличался большим мастерством. Я бы хотел увидеть, как Джошуа дерётся с кем-то более умелым, кем-то вроде меня", — сказал Энди.
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