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Хирн назвал возможных соперников Энтони Джошуа
Британец может провести поединок в марте
Промоутер Matchroom Эдди Хирн заявил, что следующий бой Энтони Джошуа (27-3, 24 KO) может состояться в марте в Саудовской Аравии. И назвал соперников британца (Филип Хргович, Чжан Чжилей, Фрэнсис Нганну)
Отметим, что Хргович является обязательным претендентом на титул IBF.
Если титул будет отобран у победителя боя Фьюри – Усик, то Хргович может сразиться с Энтони Джошуа за вакантный пояс.
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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