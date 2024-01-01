Хирн назвал возможных соперников Энтони Джошуа

Промоутер Matchroom Эдди Хирн заявил, что следующий бой Энтони Джошуа (27-3, 24 KO) может состояться в марте в Саудовской Аравии. И назвал соперников британца (Филип Хргович, Чжан Чжилей, Фрэнсис Нганну)

Отметим, что Хргович является обязательным претендентом на титул IBF.

Если титул будет отобран у победителя боя Фьюри – Усик, то Хргович может сразиться с Энтони Джошуа за вакантный пояс.