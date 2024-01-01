  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Хирн назвал возможных соперников Энтони Джошуа
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хирн назвал возможных соперников Энтони Джошуа

Бокс

Британец может провести поединок в марте

Хирн назвал возможных соперников Энтони Джошуа

Новина українською

Промоутер Matchroom Эдди Хирн заявил, что следующий бой Энтони Джошуа (27-3, 24 KO) может состояться в марте в Саудовской Аравии. И назвал соперников британца (Филип Хргович, Чжан Чжилей, Фрэнсис Нганну)

Отметим, что Хргович является обязательным претендентом на титул IBF.

Если титул будет отобран у победителя боя Фьюри – Усик, то Хргович может сразиться с Энтони Джошуа за вакантный пояс.

По теме
yellow-arrow
Мэнни Пакьяо анонсировал бой с Флойдом Мейвезером
yellow-arrow
Тайсон Фьюри прилетел в Саудовскую Аравию
yellow-arrow
Сергей Деревянченко получил травму накануне боя с Монтгомери
Эдди Хирн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости