Отец Теофимо Лопеса: Мой сын — номер один в категории до 140 фунтов

Теофимо Лопес-старший, отец чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), американца Теофимо Лопеса, считает своего сына лучшим боксёром в весовой категории до 140 фунтов.

Напомним, в своём единственном выступлении в 2023 году Лопес-младший стал первым боксёром, победившим бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе, британца Джоша Тэйлора.

"Мы победили линейного чемпиона и получили линейный пояс. Мы победили Джоша Тэйлора. Мой сын — номер один в категории до 140 фунтов", — приводит слова Лопеса-старшего BoxingScene.

Ранее промоутер Лопеса Боб Арум подтвердил, что его подопечный проведёт первую защиту титула в начале февраля в Глендейле.