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Леннокс Льюис: Мне показалось, что Уайлдер даже не настроился на бой с Паркером

Бокс

Легенда бокса прокомментировал результаты боя

Леннокс Льюис: Мне показалось, что Уайлдер даже не настроился на бой с Паркером

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легендарный британский боксёр Леннокс Льюис прокомментировал поражение звёздного американца Деонтея Уайлдера в поединке с новозеландцем Джозефом Паркером.

"Мне показалось, что Уайлдер даже не настроился на бой. Я не знаю, о чём он думал. Ему заплатили, но он не был готов. Он был готов и к победе, и к поражению.

Попытка боксировать на данном этапе — это психологический момент. Есть вещи, которым вы должны научиться на пути к вершине. Но когда вы нокаутируете всех, то не пытаетесь учиться. Ему нужно найти кого-нибудь, кто сделает мощные удары летальными, будь то апперкот или поставленный хук. Нужно удивлять соперников", — приводит слова Льюиса The Ring.

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