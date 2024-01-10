Леннокс Льюис: Мне показалось, что Уайлдер даже не настроился на бой с Паркером

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легендарный британский боксёр Леннокс Льюис прокомментировал поражение звёздного американца Деонтея Уайлдера в поединке с новозеландцем Джозефом Паркером.

"Мне показалось, что Уайлдер даже не настроился на бой. Я не знаю, о чём он думал. Ему заплатили, но он не был готов. Он был готов и к победе, и к поражению.

Попытка боксировать на данном этапе — это психологический момент. Есть вещи, которым вы должны научиться на пути к вершине. Но когда вы нокаутируете всех, то не пытаетесь учиться. Ему нужно найти кого-нибудь, кто сделает мощные удары летальными, будь то апперкот или поставленный хук. Нужно удивлять соперников", — приводит слова Льюиса The Ring.