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Эдди Хирн: Я считаю, что Энтони Джошуа легко справится с Фрэнсисом Нганну

Бокс

Британский промоутер высказался о предстоящем матче

Эдди Хирн: Я считаю, что Энтони Джошуа легко справится с Фрэнсисом Нганну

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер Эдди Хирн высказался по поводу предстоящего поединка между британцем Энтони Джошуа и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Напомним, что поединок Джошуа и Нганну состоится 9 марта.

"Я считаю, что Энтони Джошуа легко справится с Фрэнсисом Нганну. Я не думаю, что он не опасен. У Нганну есть сила. Он очень силён. Но это моё мнение. Я считаю, что Энтони Джошуа будет слишком хорош для Фрэнсиса Нганну.

Он способен отправить на дно любого. Он сделал это с Тайсоном Фьюри, я уверен, что есть и многие другие. Но это ещё не всё. Понимаете? Есть нечто большее в мастерстве и искусстве бокса. И я верю, что он покажет ему класс", — сказал Хирн в интервью Boxing Social.

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