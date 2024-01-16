Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эдди Хирн: Я считаю, что Энтони Джошуа легко справится с Фрэнсисом Нганну
Британский промоутер высказался о предстоящем матче
Британский промоутер Эдди Хирн высказался по поводу предстоящего поединка между британцем Энтони Джошуа и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.
Напомним, что поединок Джошуа и Нганну состоится 9 марта.
"Я считаю, что Энтони Джошуа легко справится с Фрэнсисом Нганну. Я не думаю, что он не опасен. У Нганну есть сила. Он очень силён. Но это моё мнение. Я считаю, что Энтони Джошуа будет слишком хорош для Фрэнсиса Нганну.
Он способен отправить на дно любого. Он сделал это с Тайсоном Фьюри, я уверен, что есть и многие другие. Но это ещё не всё. Понимаете? Есть нечто большее в мастерстве и искусстве бокса. И я верю, что он покажет ему класс", — сказал Хирн в интервью Boxing Social.
Популярное сейчас
- Форвард Зари подписал предварительный договор с другим клубом УПЛ
- Предшественники Владислава Вакулы. Знаменитые гуляки украинской Премьер-лиги
- Стало известно будущее Карима Бензема в Саудовской Аравии
- Очень крутой анонс: Организатор боя Усик-Фьюри опубликовал зажигательный постер к поединку. Фото
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО