Леннокс Льюис: Бой с Нганну ничего не даст резюме Джошуа

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легендарный британский боксёр Леннокс Льюис прокомментировал организацию поединка между соотечественником Энтони Джошуа и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

"Моё мнение, этот поединок ничего не даст резюме Джошуа. Он надеется победить, но что он получит от того, когда победит парня в его втором поединке в супертяжёлом весе? Если он проиграет, это будет абсолютный провал. Фьюри прошёл через это, он едва не лишился всего", — написал Льюис в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, поединок Джошуа – Нганну состоится 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).