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Леннокс Льюис: Бой с Нганну ничего не даст резюме Джошуа

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Боксер высказался о предстоящем бое

Леннокс Льюис: Бой с Нганну ничего не даст резюме Джошуа

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легендарный британский боксёр Леннокс Льюис прокомментировал организацию поединка между соотечественником Энтони Джошуа и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

"Моё мнение, этот поединок ничего не даст резюме Джошуа. Он надеется победить, но что он получит от того, когда победит парня в его втором поединке в супертяжёлом весе? Если он проиграет, это будет абсолютный провал. Фьюри прошёл через это, он едва не лишился всего", — написал Льюис в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, поединок Джошуа – Нганну состоится 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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