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Промоутер Джошуа оправдывает и поддерживает Фьюри после отказа от поединка против Усика
Верит в травму
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн выразил поддержку чемпиону мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсону Фьюри (34-0-1; 24 КО) после
"В групповом чате с друзьями мы обсуждали эту тему и кто-то написал: "О, это звучит подозрительно". Я такой: "Ребята, вы действительно думаете, что он взял нож и порезал себя?"
Фьюри провел полноценный тренировочный лагерь. Ему осталось две недели, чтобы завоевать неприлично большой гонорар и получить возможность стать абсолютным чемпионом мира.
Это бокс. Такое случается. Конечно, очень грустно, когда срывается бой такого масштаба" – сказал Хирн.
Напомним, что ранее тренер Усика в
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