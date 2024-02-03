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Промоутер Джошуа оправдывает и поддерживает Фьюри после отказа от поединка против Усика

Бокс
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Верит в травму

Промоутер Джошуа оправдывает и поддерживает Фьюри после отказа от поединка против Усика

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн выразил поддержку чемпиону мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсону Фьюри (34-0-1; 24 КО) после отказа выйти на поединок против украинца Александра Усика (21-0; 14 КО) через травму. Слова специалиста цитирует iFL.TV:

"В групповом чате с друзьями мы обсуждали эту тему и кто-то написал: "О, это звучит подозрительно". Я такой: "Ребята, вы действительно думаете, что он взял нож и порезал себя?"

Фьюри провел полноценный тренировочный лагерь. Ему осталось две недели, чтобы завоевать неприлично большой гонорар и получить возможность стать абсолютным чемпионом мира.

Это бокс. Такое случается. Конечно, очень грустно, когда срывается бой такого масштаба" – сказал Хирн.

Напомним, что ранее тренер Усика в иронической форме высмеял Фьюри.

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Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн
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