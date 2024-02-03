Промоутер Джошуа оправдывает и поддерживает Фьюри после отказа от поединка против Усика

Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн выразил поддержку чемпиону мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсону Фьюри (34-0-1; 24 КО) после отказа выйти на поединок против украинца Александра Усика (21-0; 14 КО) через травму. Слова специалиста цитирует iFL.TV:

"В групповом чате с друзьями мы обсуждали эту тему и кто-то написал: "О, это звучит подозрительно". Я такой: "Ребята, вы действительно думаете, что он взял нож и порезал себя?"

Фьюри провел полноценный тренировочный лагерь. Ему осталось две недели, чтобы завоевать неприлично большой гонорар и получить возможность стать абсолютным чемпионом мира.

Это бокс. Такое случается. Конечно, очень грустно, когда срывается бой такого масштаба" – сказал Хирн.