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Хэй о травме Фьюри: Я хорошо понимаю эту боль
Ну да, конечно
фото - fightnews.info
Бывший британский супертяжелый Дэвид Хэй прокомментировал травму своего соотечественника, чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) перед поединком против украинца Александра Усика (21-0; 14 КО). Его слова цитирует talkSPORT:
"Фьюри получил рассечение за две недели до Усика. Я хорошо понимаю эту боль. В 2013 году я должен был сразиться с Фьюри, но получил рассечение. И чего я только не наслушался от него – просто конец света. Помню, я тогда подумал: "Надеюсь, когда-нибудь у самого Фьюри перед большим боем будет рассечение". Столько он тогда наговорил обо мне.
И вот мы пришли к этому моменту. Но сейчас я никакой радости не испытываю" – сказал Хэй.
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