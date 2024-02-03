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Хэй о травме Фьюри: Я хорошо понимаю эту боль

Бокс
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Ну да, конечно

Хэй о травме Фьюри: Я хорошо понимаю эту боль

фото - fightnews.info

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший британский супертяжелый Дэвид Хэй прокомментировал травму своего соотечественника, чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (34-0-1; 24 КО) перед поединком против украинца Александра Усика (21-0; 14 КО). Его слова цитирует talkSPORT:

"Фьюри получил рассечение за две недели до Усика. Я хорошо понимаю эту боль. В 2013 году я должен был сразиться с Фьюри, но получил рассечение. И чего я только не наслушался от него – просто конец света. Помню, я тогда подумал: "Надеюсь, когда-нибудь у самого Фьюри перед большим боем будет рассечение". Столько он тогда наговорил обо мне.

И вот мы пришли к этому моменту. Но сейчас я никакой радости не испытываю" – сказал Хэй.

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