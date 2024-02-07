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Мы прошли долгий путь от боя с укусом. Майк Тайсон встретился с Эвандером Холифилдом

Бокс

Железный Майк вспомнил легендарный бой

Мы прошли долгий путь от боя с укусом. Майк Тайсон встретился с Эвандером Холифилдом

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный американский боксёр, бывшим абсолютный чемпион мира Майк Тайсон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал своё фото с прославленным соотечественником, бывшим абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях Эвандером Холифилдом.

"Мы прошли долгий путь со времени боя с укусом", — написал Тайсон.

"Я тебя люблю, Майк", — ответил Холифилд.

Напомним, Тайсон откусил часть уха Холифилда в их бою-реванше. В первом поединке, состоявшемся полугодом ранее, победу одержал Эвандер, отобравший у Майка чемпионский титул WBA. В реванше Тайсона дисквалифицировали, оштрафовав на $ 3 млн и отобрав боксёрскую лицензию.

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Майк Тайсон Эвандер Холифилд
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