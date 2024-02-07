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Эгис Климас: Ломаченко заставляет себя удерживать вес для выступлений в легкой весовой категории

Бокс

Боксер не будет переходить в другую весовую категорию

Эгис Климас: Ломаченко заставляет себя удерживать вес для выступлений в легкой весовой категории

Фото: Трибуна

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Эгис Климас, менеджер экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко, рассказал, что его подопечный не будет менять весовую категорию.

"Он заставляет себя удерживать вес для выступлений в легкой весовой категории. О каком первом полусреднем весе мы можем говорить? И Ломаченко никогда не спустится во второй полулегкий вес, потому что он уже поднял свой лимит. Он сказал: "Хорошо, раз я не могу получить бои во втором полулегком весе, я поднимусь в легкий". Так что сейчас он остается в легком дивизионе.

Я лично его спросил: "Почему бы нам не вернуться во второй полулегкий вес. Мы порвем этот дивизион. Ты за секунду станешь там чемпионом". Он ответил: "Нет, я уже заставил себя стать легковесом. Как я могу спуститься во второй полулегкий вес? Я должен показать себя здесь", — сказал Климас в интервью YouTube-каналу Boxing News.

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Василий Ломаченко Эгис Климас
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Источник:
fightnews
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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