Эгис Климас: Ломаченко заставляет себя удерживать вес для выступлений в легкой весовой категории

Эгис Климас, менеджер экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко, рассказал, что его подопечный не будет менять весовую категорию.

"Он заставляет себя удерживать вес для выступлений в легкой весовой категории. О каком первом полусреднем весе мы можем говорить? И Ломаченко никогда не спустится во второй полулегкий вес, потому что он уже поднял свой лимит. Он сказал: "Хорошо, раз я не могу получить бои во втором полулегком весе, я поднимусь в легкий". Так что сейчас он остается в легком дивизионе.

Я лично его спросил: "Почему бы нам не вернуться во второй полулегкий вес. Мы порвем этот дивизион. Ты за секунду станешь там чемпионом". Он ответил: "Нет, я уже заставил себя стать легковесом. Как я могу спуститься во второй полулегкий вес? Я должен показать себя здесь", — сказал Климас в интервью YouTube-каналу Boxing News.